شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يهدد 80 بالمائة من العاملين في المجال الصحي بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أظهر إستطلاع رأي أجراه اتحاد الأطباء الأتراك أن 78% من العاملين بالمجال الصحي في البلاد لا تتوفر لهم الأدوات التي تحميهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الثلاثاء، أن اتحاد الأطباء الأتراك اجرى استطلاعاً بهدف قياس نسبة تعرّض العاملين في المجال الصحي لخطر الفيروس القاتل، الذي يتنشر في تركيا بشكل متسارع.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع بدأ على الموقع الإلكتروني للاتحاد يوم 20 مارس/آذار، وفي أول يومين له شارك به 1820 عاملاً بالمجال الصحي من 74 ولاية تركية.

وأكد غالبية المشاركين في الاستطلاع وجود عجز كبير في وسائل الحماية الشخصية التي يجب أن يُجهَّز بها العاملون في الحقل الصحي، لا سيما في ظل تصديهم لانتشار الفيروس بالبلاد.

وقال 78% من المشاركين إنهم يعانون في مسألة الحصول على الأقنعة، و74% يعانون في الحصول على النظارات الواقية، و71% يعانون في الحصول على الملابس التي تستخدم لمرة واحدة، و38% يعانون في الحصول على القفازات.

وأفاد الاستطلاع بتسجيل إصابة أو أكثر بفيروس كورونا في المؤسسات الصحية التي يعمل بها 70% من المشاركين به.

كما أن 48% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إن الجهات التي يعملون بها لا تضم أماكن مخصصة لعزل المصابين، و44% قالوا إنهم لم يتلقوا أي تدريبات للتعامل مع الفيروس، و50% أكدوا أنه لم تقدم لهم أي مواد إرشادية أو تعليمية بخصوص كيفية تشخيص الفيروس.

Advertisements

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 31% من المشاركين به يعانون من أمراض مزمنة.

وطالب الاتحاد في تقرير حول نتائج الاستطلاع الجهات المعنية بضرورة إعداد برنامج متابعة وتقييم حول حماية العاملين بالمجال الصحي من الفيروس، لمنع انتقال العدوى لهم.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن هناك إصابات بالفيروس بين الكوادر الطبية العاملة بعدد من المدن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى الشركات التركية حول فيروس كورونا، أن غالبية المواطنين يشعرون بالقلق والفزع جرّاء انتشار الفيروس في البلاد لا سيما في ظل عدم كفاية التدابير التي تتخذها وزارة الصحة.

وفي وقت متأخر مساء الإثنين، أعلن وزير الصحة التركي، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى 37 بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1529، بعد تسجيل 239 حالة جديدة.

وتمّ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 10 مارس/آذار الجاري.

في اليوم ذاته أيضًا اعترف الوزير التركي بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وأن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر، بحسب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.