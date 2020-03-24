شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يصل إلى 600 ألف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 قال رئيس الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريل في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" إن عدد المصابين بفيروس كورونا قد يكون عشرة أضعاف الرقم المعلن رسمياً ليصل إلى 600 ألف. وقال بوريل، المسؤول عن الإعلان يومياً عن العدد الرسمي للمصابين في المؤتمرات الصحافية: "مقابل كل مصاب رسمي هناك 10 لم يشملهم الإحصاء" لأن الفحوصات لا تقام على كل من تظهر عليهم الأعراض. وأضاف "قد تكون الأرقام المعلنة غير مثالية، ولكن من اليوم الأول أكدت أنني سأقول الحقيقية، إنه التزام قطعته مع الدولة. إذا توقفنا، سيتهمونا بإخفاء أشياء". ووفقا لبيانات حصل عليها بوريل الإثنين، فإن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 6066، حتى الاثنين بينما بلغ عدد المصابين رسمياً 63 ألف. وأشارت مديرة وحدة الأمراض الميكروبيولوجية والفيروسية، اندريا كريسيتاني إلى بين ألفين و4 آلاف فحص يومياً، والهدف هو الوصول 20 ألف فحص يومياً.





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