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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 12 شخصا بسبب الفيضانات في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 21 آخرون في إيران بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي تجتاح البلاد منذ يومين، على 19 محافظة، حسب المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي الثلاثاء. وأضح خالدي أنه علاوة على الوفيات والمصابين، فُقد شخصان في محافظة محافظة هرمزجان جنوبي إيران، حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية إيسنا. واجتاحت الفيضانات 19 محافظة إيرانية، بينها هرمزجان، وبوشهر، وفارس، وسيستان وبلوشستان، وقم، وجيلان، وكرمان، وخوزستان.
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