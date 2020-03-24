شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإفراج عن زعيمة المعارضة البنغالية خالدة ضياء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 قال وزير العدل في بنغلاديش اليوم الثلاثاء إن بلاده ستفرج عن رئيسة الوزراء السابقة، وزعيمة المعارضة خالدة ضياء. وقال الوزير أنيس الحق في إفادة إعلامية: "قررنا الإفراج عنها لاعتبارات إنسانية بناءً على توجيهات رئيسة الوزراء". وأضاف "يمكنها العلاج في منزلها لكن لا يمكنها السفر للخارج". وخالدة ضياء المريضة مسجونة، منذ إدانتها في قضية فساد في فبراير (شباط) 2018.





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