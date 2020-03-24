الجيش الألماني يعتزم تخفيض قواته في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

ذكرت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء، أن الجيش الألماني سيبدأ في تقليل قواته في أفغانستان. وأوضحت المصادر أنه سيتم تقليل عدد الجنود بناء على الاتفاقية التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان. يشار إلى أن هناك 1300 جندي ألماني تقريباً حالياً، في إطار مهمة "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان. وكانت اختبارات داخلية أظهرت أنه من الممكن تمديد تكليف الجيش الألماني بتدريب قوات أفغانية وتقديم المشورة لها، حال التخفيض أيضاً بنسبة 18%. يشار إلى أن ألمانيا بجيشها تعد أيضاً في شمالي أفغانستان ما يسمى أمة إطارية توفر خدمات لقوات أخرى مشاركة في أفغانستان. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقاً مع طالبان بشأن سبل تحقيق السلام في أفغانستان في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي بعد مفاوضات دامت طويلاً. ومن المقرر بموجب الاتفاق بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد وبدء مباحثات سلام أفغانية داخلية. وعلى الرغم من الاتفاق، فلا يزال هناك أعمال عنف حتى الآن، كما أنه لا يزال هناك خلاف حول نتيجة الانتخابات الرئاسية. وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب بالفعل.

