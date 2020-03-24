محامو أسانج سيطالبون بالإفراج عنه بكفالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

يعتزم محامو الأسترالي جوليان أسانج، مؤسس بوابة ويكيليكس، مطالبة محكمة وستمنستر (لندن) الأربعاء بالإفراج عنه بكفالة، معتبرين أنه عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في السجن، الذي يحتجز فيه حالياً. ويوجد أسانج قيد الحبس الاحتياطي في سجن بيلمارش شديد الحراسة، جنوب شرق لندن، بعد طلب من الولايات المتحدة بتسليمه لنشره منذ 10 سنوات معلومات سرية حول السياسة الخارجية الأمريكية. وفي بيان صدر اليوم، أشار الفريق القانوني لأسانج بقيادة القاضي الإسباني السابق بالتاسار جارزون، إلى أنه سيقدم التماساً إلى المحكمة لأن السجون تعتبر مراكز لتفشي "كوفيد 19" في ظل "الاكتظاظ وطبيعة انتشار الفيروس في بيئات مغلقة". وأوضحت المذكرة أن "الخطر ليس فقط على السجناء ولكن أيضاً على موظفي السجون وعائلاتهم. لقد أفرجت الولايات المتحدة وإيران عن آلاف السجناء قليلي الخطورة". وذكر المحامون أن جمعية ضباط السجون في المملكة المتحدة قارنت خطر الإصابة في سجون بريطانيا بخطر السفن السياحية التي ظهر على متنها الفيروس التاجي. وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور بلندن عام 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد التي كانت تطالب بتسليمه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في قضية تم حفظها. وفي 11 أبريل(نيسان) 2019، قررت الحكومة الإكوادورية سحب اللجوء الدبلوماسي منه وسمحت باعتقاله في السفارة بلندن. واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج بالقوة بسبب انتهاك شروط الإفراج المؤقت المفروض من القضاء البريطاني في 2012 فيما يتعلق بطلب ترحيله للسويد، وأيضاً بناء على الطلب الأمريكي. وتطالب الولايات المتحدة بتسليم أسانج حيث توجه له 18 تهمة من بينها التآمر والتجسس، والتي قد تصل عقوبتها للسجن 175 سنة.

