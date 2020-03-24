تركيا تعزل 8 رؤساء بلديات ينتمون للأكراد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
أعلن حزب "الشعوب الديمقراطي" التركي الموالي للأكراد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عزلت 8 رؤساء بلديات ينتمون للحزب من مناصبهم، بزعم علاقتهم بأنشطة إرهابية. وذكر الحزب، في بيان، أن العزل شمل رؤساء بلديات في مدن باطمان وديار بكر وبتليس وسرت وأغدير بجنوب شرق البلاد، واصفة الأمر بأنه حملة تطهير "عنصرية استبدادية ضد الأكراد وإرادتهم الديمقراطية". وأضاف الحزب أن الشرطة كانت داهمت مقاراً محلية وألقت القبض على العديد من السياسيين المنتمين للحزب. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الداخلية أن تحقيقاً يجري مع المسؤولين المعزولين للاشتباه في انتمائهم لمنظمة إرهابية. ووفقاً لبيانات الحزب فإنه تم عزل 40 رئيس بلدية ينتمي للحزب منذ الانتخابات المحلية التي جرت في مارس(آذار) 2019. ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الحزب على صلات بمنظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة في تركيا". وينفي الحزب، السياسي المرخص، هذه الاتهامات.
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