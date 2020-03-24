شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 27 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 27 حالة. وقالت الوزراة، في بيان صحافي اليوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفع إلى 316 حالة. وأضافت أن حالات الشفاء وصلت إلى 75 حالة.





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