الصحة الإيرانية: كل 10-12 دقيقة يموت شخص في إيران جراء كورونا

أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن كل 10-12 دقيقة يفارق الحياة شخص واحد في البلاد، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفع معدل الوفيات في العاصمة طهران بنسبة 13% خلال الفترة الأخيرة.
وأشار قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران علي رضا زالي، إلى أن العاصمة طهران لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، محذرا من تبعات لامبالاة السكان إزاء خطورة العدوى وعدم امتثالهم للتقيدات المفروضة، مشيراً إلى أنه "كنا نتوقع من سكان طهران الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.
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