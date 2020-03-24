الصحية في بلجيكا: تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الهيئة الصحية في ​بلجيكا​، عن "تسجيل 34 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 122 والإصابات إلى 4269"، مشيرة الى "بلوغ عدد ​حالات​ الوفيات ​الجديدة​ جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلجيكا 34 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية"، موضحة ان "60 شخصاً ممن تم تشخيص إصابتهم بالفيروس تمكنوا من مغادرة المستشفى، فيما يتواجد حتى الآن 1859 شخص في المستشفى".

هذا وكانت السلطات البلجيكية اتخذت، مؤخرا، قرارا بـ"إغلاق ​المدارس​ والمؤسسات التعليمية و​المطاعم​ والمقاهي و​الملاهي الليلية​، وتعليق الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتأجيل كافة الاحتفالات، مع الإبقاء على محال بيع الأغذية مفتوحة".