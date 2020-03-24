بحث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، مع نظيره ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، تنسيق الجهود لمكافحة أزمة ​فيروس كورونا​، مؤكدا ضرورة رفع ​العقوبات الأميركية​ عن إيران في ظل الوباء. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر لافروف متصلا بظريف: لضرورة رفع العقوبات الأميركية عن إيران بظل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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