فريق من وزارة الصحة جال على المؤسسات في الهرمل واطلع على الإجراءات الوقائية

جال فريق من اللجنة الصحية في بلدية الهرمل، ومكتب وزارة الصحة العامة والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني التابع لها، بمؤازرة الشرطة البلدية، على المحلات التجارية التي لم يشملها قرار الإقفال، كذلك على الصيدليات والمختبرات الصحية، وذلك للاطلاع على الإجراءات الوقائية التي تقوم بها هذه المؤسسات للحد من انشار فيروس الكورونا، وتم أخذ حرارة أصحابها وشرح كيفية التعقيم وتوزيع منشورات لإجراءات الوقاية.
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