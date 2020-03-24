فريق من وزارة الصحة جال على المؤسسات في الهرمل واطلع على الإجراءات الوقائية

جال فريق من اللجنة الصحية في ​بلدية الهرمل​، ومكتب ​وزارة الصحة العامة​ و​الهيئة الصحية الإسلامية​ و​الدفاع المدني​ التابع لها، بمؤازرة ​الشرطة البلدية​، على المحلات التجارية التي لم يشملها قرار الإقفال، كذلك على ​الصيدليات​ والمختبرات الصحية، وذلك للاطلاع على الإجراءات الوقائية التي تقوم بها هذه المؤسسات للحد من انشار فيروس ​الكورونا​، وتم أخذ حرارة أصحابها وشرح كيفية التعقيم وتوزيع منشورات لإجراءات ​الوقاية​. إضغط للمزيد

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