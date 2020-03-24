بلدية حاصبيا تطلق ورشة لتصنيع الكمامات والتي تتمتع بمواصفات عالية الجودة

بدأت بلدية حاصبيا بـ"تصنيع الكمامات في معمل الخياطة الخاص بالبلدية، وهو تقدمة من جمعية شيلد، التي كانت نظمت بالتعاون مع البلدية، دورة خياطة مجانية لمجموعة من الراغبات بإشراف المدربة غادة غشام".
هذا وانطلقت ورشة تصنيع الكمامات التي تتمتع بمواصفات عالية الجودة تسمح بالاستخدام المتكرر بعد غسلها وتعقيمها من طريق الكي، بتوجيه من البلدية وبتنفيذ من المدربة وفريق المتدربات.
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