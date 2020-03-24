قائمقام المتن: إدارة فرنسبنك قررت وضع فندق تملكه في عين سعادة بتصرف القائمقامية

أعلنت قائمقام المتن مارلين حداد، في بيان، أن "المساعي التي بذلتها لتأمين مكان يتم وضعه بتصرف الراغبين في التزام الحجر خشية أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا، وذلك تجنبا لنقل العدوى الى المقربين منهم وصلت الى خاتمة سعيدة، بعد تواصلها مع رئيس مجلس إدارة mtv ميشال المر الذي تواصل بدوره مع إدارة مصرف فرنسبنك التي وافقت على تقديم فندق يملكه المصرف في منطقة عين سعادة بالمتن مجانا".
وأشارت إلى أن "فرنسبنك قرر وضع الفندق بتصرف قائمقامية المتن، لا سيما أنه مجهز تمام الجهوزية بكل المعدات والخدمات التي تؤهله لاستقبال النزلاء"، موضحة ان انها "ستقوم بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، بوضع خطة لإدارة الفندق وفق الشروط الصحية المحددة، وبإشراف فريق طبي وتمريضي بالتنسيق مع خلية الأزمة في رئاسة الحكومة، خصوصا أن الفندق هو المكان الأمثل للحجر مع وجود غرف منفصلة مزودة بحمامات، الأمر الذي يمنع أي شكل من أشكال الاختلاط".
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