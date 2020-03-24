مستشفى سبلين الحكومي: لا صحة عن نقل عامل مصاب بالكورونا الينا

نفت ادارة مستشفى سبلين الحكومي، في بيان، "ما يتم توزيعه وتداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، من نقل عامل من احدى المؤسسات مصابا بفيروس كورونا"، مؤكدة ان هذه "الاخبار عارية عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بأي صلة".
ودعت "جهاز مكافحة الجرائم الالكترونية والأجهزة المختصة في قوى الامن الداخلي الى ملاحقة مروجي هذه المعلومات الكاذبة والتي هدفها الاساءة الى المستشفى والمنطقة".
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