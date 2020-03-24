مستشفى سبلين الحكومي: لا صحة عن نقل عامل مصاب بالكورونا الينا

نفت ادارة ​مستشفى​ ​سبلين​ الحكومي، في بيان، "ما يتم توزيعه وتداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، من نقل عامل من احدى المؤسسات مصابا ب​فيروس كورونا​"، مؤكدة ان هذه "​الاخبار​ عارية عن ​الصحة​ ولا تمت الى الحقيقة بأي صلة".

ودعت "جهاز ​مكافحة الجرائم​ الالكترونية والأجهزة المختصة في ​قوى الامن الداخلي​ الى ملاحقة مروجي هذه المعلومات الكاذبة والتي هدفها الاساءة الى المستشفى والمنطقة".