نفى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان، ما "يتداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خبر منسوب إلى وزارة العمل مفاده انه يحق للعاملين في الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2020 الحصول على 2999 دولارا اميركيا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، داعياً المواطنين إلى "التحقق مما إذا كان اسمهم مدرجا في قائمة الأشخاص الذين لديهم الحق في تلقي هذه الأموال عبر رابط أرفق مع الخبر".
وأكد كركي أن "هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا"، محذرا من "استعمال الرابط المرفق لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه".
كانت هذه تفاصيل خبر كركي نفى خبر حق العاملين بين عامي 1990 و2020 بالحصول على 2999 دولارا اميركيا من الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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