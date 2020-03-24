أوقفت شرطة ​بلدية بريتال​ ثلاثة ​نازحين سوريين​ قادمين من ​مدينة طرابلس​ واجريت بحقهم الفحوصات، ثم اعيد ترحيله تحت طائلة المسؤولية والعودة إلى المنطقة. وأعطى رئيس بلدية بريتال علي بدر الدين مظلوم توجيهاته لشرطة البلدية "بالتشدد والرقابة وحظر الزيارات من خارج البلدة خشية انتقال وباء كورونا للمنطقة". تجدر الإشارة إلى أنا ​لبنان​ دخل اليوم الثالث من ​حظر التجول​ الذي فرضته الحكومة تفادياً لمزيد من الإنتشار ل​فيروس كورونا​ الذي حصد أرواح 4 أشخاص و أصاب أكثر من 300 شخص على الأراضي اللبنانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بريتال توقف 3 سوريين دخلو البلدة ورئيس البلدية: لتشديد الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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