أعتبر عضو تكتل "​​لبنان​ القوي"​ النائب ​سيمون ابي رميا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اليوم، ودعت بلدة عبيدات في ​قضاء جبيل​ ضحية ​كورونا​ الأولى في لبنان المرحوم ​جان الخوري​"، متوجهاً الى "ابنته لارا وابنه روي ياحر التعازي، وباسمهما ومن قبلهما اتوجه الى كل عائلات لبنان بعدم السماح للفيروس بخسارة جد او جدة، أم او أب، أخ او أخت، ابنة او ابن، وابقوا في منازلكم كي تحموا انفسكم ومن تحبون".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: لا تسمحوا للكورونا بخسارة جد او جدة وابقوا في منازلكم كي تحموا انفسكم ومن تحبون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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