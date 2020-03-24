أعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​سيزار المعلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ‏ان "ما يرتكبه ​النظام السوري​ بحق شعبه النازح الى ​لبنان​, من حيث اقفال الحدود بوجهه، هو جريمة دولية موصوفة، وهذا ما يثبت كلامنا على ان هذا النظام، عوضا عن احتضان ​النازحين​ واعادتهم بكرامة الى وطنهم، قد تخلى تماما عنهم ولا يفوت فرصة للتهرب وتمييع هذا الملف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيزار المعلوف: النظام السوري لايفوت فرصة للتهرب من اعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.