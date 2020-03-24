محمد سليمان: اعلان حالة الطوارىء بات أمرا ضروريا بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة

أعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏اعلان حالة الطوارىء في ​لبنان​، بات أمرا ضروريا جداً بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة لمواجهة وباء ​كورونا​، وبهذه المناسبة ننحني إجلالا أمام جنود الانسانية من فرق مسعفين وممرضين واطباء خاصة فرق ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، كما نحيي ​القوى الامنية​ التي تسهر على حفظ ​الأمن​ وتطبيق القانون".

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