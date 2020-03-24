هيئة زحلة بالتيار الوطني الحر تقدم أجبان والبان للعائلات المحتاجة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أن هيئة قضاء زحلة في ​التيار الوطني الحر​، قدمت مساعدة عينية من الالبان والاجبان لطاولة يوحنا الرحيم، التي توزع الطعام على العائلات الاكثر حاجة في زحلة، وذلك في اطار التضامن واستكمالا لخطواتها للمساعدة، مع تأكيد الاستمرار في التعاون معها لنكون جميعا يدا واحدة لمواجهة الظروف الصعبة وللبقاء في المنازل من اجل مواجهة ​فيروس كورونا​.

وكان أغلب السياسيين قد دعوا إلى عمليات التكافل الإجتماعي في ظل الظروف الإقتصادية القاسية التي ترافقت مع بداية إنتشار فيروس كورونا.