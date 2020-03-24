جمعية الرسالة للإسعاف بالمروانية تعلن جهوزيتها الكاملة لمواجهة كورونا

عقد رئيس المجلس البلدي في المروانية محمد كوثراني و​جمعية الرسالة للاسعاف الصحي​ فوج الشهيد هشام حمزة المروانية، بحضور قائد الفوج وذلك بناء على توجيهات قيادة الجمعية بإعلان الجهوزية الكاملة لعناصرها في سبيل مكافحة هذا الوباء الخطير على مجتمعنا واضعين إمكاناتهم في تصرف المجلس البلدي للحد من إنتشار هذا الفايروس.

تجدر الإشارة إلى أن ​لبنان​ دخل يومه الثالث ب​حظر التجول​ منعاً لإنتشار ​فيروس كورونا​ بشكل أكبر، فقد حصد حتى الآن أرواح 4 أشخاص وأصاب أكثر من 300 شخص على الأراضي اللبنانية.