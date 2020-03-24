وزيرة الاعلام: من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد أكثر بالمناطق حيث لم يلتزم الناس بالحجر

أكدت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ نجد اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، انه "من الضروري متابعة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد أكثر في المناطق حيث لم يلتزم الناس بالحجرالصحي للوقاية من فيروس كورونا"، مشيرة الى ان "رئيس الحكومة حسان دياب أكد أنه من واجب الدولة مساعدة الناس، وهذا ما ينبغي أن نقوم به ومن الضروري التكافل الإجتماعي بين اللبنانيين".

واوضحت انه "تم اخذ ملاحظات الوزراء بشأن مشروع الكابيتال كونترول، على ان يستكمل البحث فيه"، مبينة ان "مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون يرمي إلى تعليق بعض مواد موازنة 2020 بما يسمح للبلديات والمصالح المستقلة أن تنفق أو تساهم لأي جهة عامة أو خاصة، على أن تكون هذه المساعدات لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية لمواجهة وباء "كورونا".