عمدة نيويورك: ارتفاع عدد إصابات كورونا ل15 ألف ولن ننتصر على الوباء دون الجيش

ارتفع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في مدينة نيويورك إلى نحو 15 ألف حالة، فيما اعتبر عمدتها بيل دي بلاسيو، أن الانتصار السريع على الوباء ممكن فقط بإشراك ​الجيش الأميركي​.

وذكر حاكم ولاية نيويورك أندريو كوومو، أن عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" ارتفع في أراضيها إلى نقطة 25665 حالة، بينها 210 وفيات، مشيراً إلى أن 14904 من الإصابات تم رصدها في نيويورك المدينة، التي سجلت فيها حتى الآن أكثر من 2500 إصابة جديدة مقارنة مع يوم أمس، فيما لفت إلى أن حصيلة الوفيات فيها بلغت 125 حالة.

وفي غضون ذلك، قال عمدة مدينة نيويورك، في مقابلة مع قناة "فوكس نسوز"، إن الجيش الأمريكي يمثل قوة وحيدة قادرة على احتواء الوباء في مدة سريعة، معتقداً أن"قواتنا المسلحة لا مثيل لها فيما يخص القدرات على التنظيم والاستنفار والعمل اللوجيستي وتنفيذ عمليات النقل في نطاق البلاد كلها. كما تتمتع القوات المسلحة بإحدى أفضل الكوادر الطبية في الدولة.