بلدية بكيفا تعلن اعفاء الأهالي من رسم اشتراك المولد الكهربائي

أعلنت بلدية بكيفا في ​قضاء راشيا​ الوادي، في بيان، انه "بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وإحساسا منها بالمسؤولية، قررت ​البلدية​ إعفاء جميع المواطنين في البلدة من رسم الاشتراك الشهري في المولد الكهربائي والبالغ 13 ألف ليرة لبنانية، وتحديد سعر الكيلو ب 425 ليرة لبنانية خلال شهري أذار ونيسان 2020، على أن تدفع الفاتورة بحسب مصروف العداد فقط".

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