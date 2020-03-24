مشرفية: نعمل على تقديم تسهيلات مادية لمساعدة غير القادرين لتخطي الأزمة

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​ "اننا نعمل على تقديم تسهيلات مادية للمواطنين لمساعدتهم على تخطي الأزمات المتفاقمة، وستصدر سلة عن ​مجلس الوزراء​ تشرح ذلك، وستشمل الحد من ​الضرائب​ و​مساعدات​ عينية".

وأكد مشرفية أنه "من الممكن أن يتخطى العدد ال100 ألف عائلة وعملية التقييم ستكون من قبل ​المخاتير​ و​البلديات​ و​الأمن الداخلي​ وداتا الشؤون الإجتماعية ستكون جزء من المعلومات التي ستعلمنا عن العائلات الأكثر فقرا".

وأشار مشرفية إلى أنه "سيتم تقييم للأشخاص لنوصل المساعدة للناس ومن الممكن أن نكون جاهزين خلال أسبوع لتنتهي الخطة الشاملة"، مؤكداً أن "البضاعة بقدر الإمكان ستكون بضاعة محلية لتشجيع ​الزراعة​ و​الصناعة​ الوطنية".