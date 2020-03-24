خدمة يومية من الخليج 365.. نرشح لك "كتاب" يساعدك فى استغلال أمثل للعزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يومياً عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

ألم خفيف كريشة طائر ينتقل بهدوء من مكان لآخر

الكاتب :علاء خالد.

صدرت عام 2011 عن دار الشروق.

الرواية التي تعتبر سيرة شبه ذاتية لكاتبها تحكي قصة عائلة سكندرية من الجد الأكبر إبراهيم الذي عاد من الصحراء ليؤسس عائلة كبيرة إلى أجيال من الأحفاد وصولاً لبطل الرواية الذي يعتبر من الجيل الخامس للعائلة، تتخطي ذلك الحكي أحياناً لتسلط الضوء على التغيير الذي طال المدينة عبر ثلاثة عقود عن طريق سيل من الحكايات تدور في شارع واحد و بيت كبير كان يجمع الأسرة التي تفرقت لظروف الحياة في نسيج سرد عذب و حميمي يحتوي على الكثير من التفاصيل الخاصة بأبطال عاديون متصلون بالإسكندرية ،يتغيروا لتغير المدينة من حولهم مما يجعل تلك الرواية من أهم الروايات المكتوبة عن مدينة الإسكندرية.

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امرأة في النافذة

صدرت الترجمة عام 2019 عن منشورات الرمال.

للكاتب الأمريكي آ.ج. فين

ترجمة الحارث النبهان.

تنتمي الرواية لأدب الجريمة. تحكي قصة "آنا فوكس"، طبيبة نفسية، وحيدة تعيش بمنزلها غير قادرة على الخروج منه بسبب مرض رُهاب الأماكن المفتوحة إثر حادث قديم، فتقضي أوقاتها بين شرب النبيذ وتعاطي الكثير من الأدوية ، وجلسات العلاج النفسي، والتلصص على جيرانها. أثناء ذلك تكون شاهدة بالصدفة على جريمة قتل في المنزل المقابل لها، لكن تاريخها المرضي وإدمانها للكحوليات يجعل من الصعب على الشرطة تصديق روايتها، فتتحرى الحقيقة بنفسها حتى النهاية. عبر سرد متلاحق نتابع قصة "آنا" والحادثة التي أثرت عليها حتى تتكشف الحقائق. الرواية تحولت إلى فيلم بنفس العنوان سيصدر هذا العام بطولة "إيمي آدامز" و"جوليان مور " وإخراج "جو رايت".