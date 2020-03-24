الجزائر تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت السلطات الصحية، في الجزائر، اليوم الثلاثاء، راتفاع أعداد الوفاة جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) إلى 19 شخصًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.
وسجلت الجزائر، 34 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور، ليرفتع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 إصابةً.
بلغ إجمالي أعداد الإصابات بالقارة الأفريقية 1935 حالة، أغلبها في جنوب أفريقيا بواقع 554 حالة، تليها مصر التي سجّلت 366 حالة، ثم الجزائر بواقع 264 حالة، فالمغرب بـ143.
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