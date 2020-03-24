"تحدي الخير" يصل للشركات والبنوك لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

لاقت مبادرة "تحدي الخير" التي انطلقت لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، رواجا بين رجال الأعمال وبعض الشركات والبنوك، بعدما تبناها الفنانون.

وكانت تلك المبادرة، انطلقت مع إعلان الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بمنع التجمعات وتقليص ساعات العمل لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستجاب لها عدد من الفنانيين، وبدأوا ينقلون التحدي إلى بعضهم.

وأعلنت الحكومة اليوم، فرض حظر تجول على المواطنين لمدة 15 يوما تبدأ من الغد، في الفترة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي.

وتعتبر العمالة غير المنتظمة، هي أكثر الفئات المتضررة نتيجة هذه الإجراءات، لاعتمادها على العمل اليومي، كمصدر للدخل، وقادت جمعية رسالة حملة الفنانين، فيما تقود حملة رجال الأعمال مؤسسة مصر الخير.

وشاركت في المبادرة حتى الآن شركات المحمول "أورنج مصر، وفودافون، والمصرية للاتصالات، واتصالات مصر" بالإضافة إلى شركة بيبسي، والبنك التجاري الدولي.

وبحسب بيان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ستوفر شركات المحمول 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ستساهم الأربع شركات في مساعدة نحو مليون فرد؛ وسيصل هذا الدعم من خلال مبادرة أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية".

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وكان بنك الطعام أطلق المبادرة لتقديم الدعم الغذائي للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر محمد شلباية، الاشتراك مع بنك الطعان، في حملة "دعم العمالة اليومية مسؤولية" من خلال توفير المواد الغذائية الأولية الكافية خلال فترة الازمة لما يقرب من 15 ألف عائلة.

وقال شلباية، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شركته قبلت التحدي، ونقلته إلى شركتي "نستله" و"مارس" حتى تظل عجلة الخير تدور.

واستجاب للتحدي أيضًا عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى CIB، الذي أعلن دعم البنك لـ 10 آلاف أسرة ضمن المبادرة، فيما نقل التحدي إلى ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز".

كما أعلنت شركة دومتي للصناعات الغذائية، دعم ألف أسرة، بمنتجاتها، وقالت في بيان على صفحتها الرسمية "احنا ابتدينا بالفعل بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير دعم ١٠٠٠ أسرة محتاجة بكل منتجات دومتي وبنشجع كل المؤسسات اللي تقدر تساهم في المبادرة دي انها تبتدي معانا".

واستجابت للتحدي شركة الرشيدي الأصلي، وقررت المشاركة بتوفير احتياجات ألف أسرة من منتجات الشركة، وقالت إنها مشاركة اجتماعية لمواجهة الأزمة الحالية وتوصيلها للبيوت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ويمكن للشركات تقديم مساعدات ميدانية، تتعلق بالحياة العامةللمواطنين، وفقا لبند المسؤولية المجتمعية.