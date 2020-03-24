الجزائر :ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 19 والإصابات إلى 264

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 19، فيما وصل عدد الإصاباتإلى 264.
وجاء في بيان للوزارة أن 34 حالة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعةالماضية، ما يرفع عدد المصابين في الجزائر إلى 264 حالة.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة بمدينتي بومرداس وتيزي وزو، ويتعلق الأمر بشيخين (72 و 75 سنة).
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