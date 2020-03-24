ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في نيويورك إلى نحو 15 ألف

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة نيويورك إلىنحو 15 ألف حالة، فيما اعتبر عمدتها، بيل دي بلاسيو، أن الانتصار السريع على الوباء ممكن فقط بإشراك الجيش الأمريكي.
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