الصحة الإيرانية: كل 10: 12 دقيقة يموت شخص جراء فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن كل 10-12 دقيقة يفارق الحياة شخص واحد في البلاد، جرَّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانبور، إن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة طهران ارتفع بنسبة 13% خلال
من جهته، أشار قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا زالي، إلى أن العاصمة طهران لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، محذرا من تبعات لامبالاة السكان إزاءخطورة العدوى وعدم امتثالهم للتقيدات المفروضة.
وقال المسؤول: "كنا نتوقع من سكان طهران الالتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.
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