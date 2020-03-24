مدة العلاج تصل لـ6 أشهر.. كل ما تريد معرفته عن فيروس هانتا المنتشر حديثًا بالصين

تصدر على مؤشرات موقع البحث "جوجل" مصر، مساء اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان " فيروس هانتا"، وذلك بعد أعلان الصحف الصينية عن ظهور فيروس هانتا في الصين مجددًا، ووفاة رجل كان موجود في حافلة، فضلاً عن اختبار لـ 32 شخص آخر على متن الحافلة، وظهرت النتيجة بالإيجاب.

وفيما يلي ننشر معلومات عن فيروس هانتا:

- ينتشر فيروس هانتا "Hantavirus "، من خلال التعرُّض للقوارض المصابة بالعدوى أو لبرازها.

- تبدأ العدوى بحمّى مفاجئة

وصداع وأوجاع عضليّة، وأحيانًا أعراض في البطن، والتي قد يتبعها سعال وضيق في النفس، أو قد يتبعها طفح جلدي ومشاكل في الكلى.

- يمكن للاختبارات الدَّمويَّة التي تُجرى لمعرفة نوع الفيروس أن تؤكِّدَ التشخيص.

- يُستخدم الأكسجين والأدوية لتثبيت ضغط الدَّم في حالة إصابة الرئتين، وقد توجد ضرورة لغسل الكلى عند إصابة الكليتين.

-تنتشر العدوى عندما يكون الأشخاص على اتصال

مع القوارض أو برازها أو بولها، أو ربما عندما يستنشقون أجزاء من الفيروس في أماكن تحتوي على كميات كبيرة من براز القوارض.

أعراض فيروس هانتا:

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- تبدأ الأعراض بالحمى المفاجئة والصداع وأوجاع العضلات، والتي تظهر بعد أسبوعين من التعرض لبراز أو بول القوارض.

- كما قد يعاني المرضى من آلامٍ في البطن أو الإسهال أو القيء.

- تستمر هذه الأعراض لمدة أربعة أيام تقريبًا في العادة، وقد تصل إلى 15 يومًا في بعض الأحيان.

- ضيق في النفس.

- هبوط شديد في غضط الدم.

- يصيب بالفشل الكلوي.

- يستغرق الشفاء فترة تصل إلى 6 أشهر.