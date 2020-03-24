سوريا.. منع التجوال الليلي من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا

فرضت الحكومة السورية منع التجوال الليلي في أنحاء سوريا بدءا من يوم الغد الأربعاء وفقا لموقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. ويسري منع التجوال من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من يوم 25 مارس الحالي. اعتباراً من يوم 25 مارس الحالي. وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا تكليف وزارة الداخلية بإصدار التعليمات التنفيذية والإشراف على تطبيقه.

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