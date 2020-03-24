سوريا تفرض حظر تجول جزئياً للتصدي لكورونا

في أطار التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أعلنت الحكومة السورية حظراً جزئياً من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من غد الأربعاء.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء.
وكانت الحكومة السورية حظرت حركة مركبات النقل العام والخاص بين المحافظات وداخل المدن اعتباراً من أمس الاثنين، وعطلت المدارس والجامعات وأغلقت المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية والمساجد والاقتصار على الأذان فقط كما أوقفت العمل في أغلب المؤسسات الحكومية السورية والخاصة عدا التي لها طابع إنتاجي.
وكان وزير الصحة السورية قد أعلن الأحد الماضي إصابة فتاة بفيروس كورونا.
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