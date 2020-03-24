الاتحاد الأوروبي يعتزم إبرام صفقة شراء كمامات بعد شهور من البحث

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت عطاءات من مُصنِعين لم تكشف عنهم عرضوا بيع كمامات ونظارات واقية للعيون وثياب عمل للاتحاد الأوروبي وغيرها من الأدوات الأساسية لحماية العاملين في المجال الطبي في حربهم مع فيروس كورونا المستجد.

وجاء الإعلان عن ذلك بعد نحو شهر من طرح المفوضية الأوروبية عرض شراء مشترك لأدوات الحماية نيابة عن 25 من 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي. وتعاني أوروبا من نقص في الإمدادات من هذه الأدوات بعد الزيادة الهائلة في الطلب عليها مع تفشي فيروس كورونا.

وقالت بروكسل إنها تقيم عروض البيع. وأضافت ان الأدوات ستتوفر بعد أسبوعين من توقيع دول الاتحاد العقود مع البائعين.