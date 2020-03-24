نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا لرئيسة وزراء أيسلندا

قالت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير، اليوم الثلاثاء، إن الفحص أظهر أنها ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يوم واحد من خضوعها للعزل الصحي بالمنزل.
وتم إخضاع رئيسة الوزراء للفحص بعد اكتشاف حالة إصابة في مدرسة ابنها الأصغر.
وفي منشور عبر موقع فيسبوك، أعربت ياكوبسدوتير عن تقديرها للتمنيات الطيبة التي تلقتها، وقالت إن زوجها وابنها الأصغر قد غادرا المنزل، ودخلا في عزل ذاتي.
وحتى الآن، توفي شخصان بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد: وهما سائح من أستراليا وامرأة أيسلندية. وكانت المرأة، وهي عجوز في السبعينيات من عمرها، تتلقى العلاج من مرض آخر.
وسجلت أيسلندا حتى أمس الاثنين أكثر من 580 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها نائب برلماني وأحد أعضاء الفريق العامل مع وزير البيئة جودموندور إنجي جودبراندسون.
كما دخل الوزير نفسه في عزل ذاتي.
وقالت شركة "ديكود" للأدوية البيولوجية، إنها اكتشفت 40 طفرة جينية في فيروس كورونا في أيسلندا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة.
وقامت الشركة بمساعدة السلطات الأيسلندية في إجراء فحوص كوفيد- 19 وتمكنت من تتبع العدوى في العديد من البلدان، بينها النمسا وإيطاليا وإنجلترا. وعاد سبعة رجال حضروا مباراة كرة قدم في بريطانيا إلى بلادهم أيسلندا وقد أصيبوا بالمرض.
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