أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 17 بالمئة عن أمس ليصل العدد الكلي إلى 5560 حالة.

وقال معهد الصحة الوطني في تقريره اليومي إن هناك 63 حالة وفاة جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 276 حالة.

وذكر المعهد أن الإجراءات التي اتخذت هذا الشهر، مثل إغلاق المطاعم والمدارس وحظر التجمعات العامة، سيبدأ أثرها في الظهور فيما يتعلق بعدد الحالات "في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تسجل 811 إصابة و63 حالة وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.