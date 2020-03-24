البنتاجون: 174 من الجيش أصيبوا بفيروس «كورونا»

قال البنتاجون الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجيش بلغ 174 حالة بزيادة 41 إصابة عن اليوم السابق.

وفي تحديث يومي أضاف البنتاجون أن 59 موظفاً مدنياً و61 من أفراد أسرهم و27 متعاقدا ثبتت إصابتهم أيضا بالفيروس.

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