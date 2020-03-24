مصادر عسكرية: ألمانيا ستبدأ خفض قواتها في أفغانستان

ذكرت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الألماني سوف يبدأ في تقليل قواته في أفغانستان.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه سيتم تقليل عدد الجنود بناء على الاتفاقية التي تم إبرامها بين الولايات المتحدة وطالبان.

ويوجد 1300 جندي ألماني تقريباً حالياً في إطار مهمة "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان.

وكانت اختبارات داخلية أظهرت أنه من الممكن تمديد تكليف (الجيش الألماني) بتدريب قوات أفغانية وتقديم المشورة لها حال التخفيض أيضاً بنسبة 18 بالمئة.

ويوفر الجيش الألماني في شمالي أفغانستان خدمات لقوات أخرى مشاركة في أفغانستان.

يذكر أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقاً مع طالبان بشأن سبل تحقيق السلام في أفغانستان في نهاية شهر فبراير الماضي بعد مفاوضات دامت طويلاً.

ومن المقرر، بموجب الاتفاق، بدء انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من البلاد وبدء مباحثات سلام أفغانية داخلية.

وعلى الرغم من الاتفاق، فلا يزال هناك أعمال عنف حتى الآن.

وبدأت القوات الأميركية الانسحاب بالفعل.

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