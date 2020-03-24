كاميرات تراقب الخاضعين للحجر الصحي في موسكو

تلعب شبكة واسعة ومثيرة للجدل من كاميرات التعرّف على الوجه المنتشرة في موسكو دوراً رئيسياً في المعركة لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجد في روسيا.

ومنذ الشهر الماضي، تم فرض العزل الذاتي الإجباري لمدة 14 يوماً على الآلاف من سكان موسكو الذين قدموا من بلدان أصيبت بالفيروس أو ممن كانوا على اتصال مع حالات مصابة به أو تم تشخيص أعراض خفيفة عليهم.

وسجلت الشرطة تفاصيلهم وحذرتهم من الخروج إلى شوارع المدينة البالغ عدد قاطنيها 16 مليوناً تحت طائلة السجن خمس سنوات أو الترحيل للأجانب.

وقال رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين في مدونته الشهر الماضي «ندقق بشكل مستمر في ما إذا كان يتم احترام هذه الضوابط من خلال استعمال نظام التعرف الآلي على الوجوه».

وعلى مدى العقد الماضي، وضعت في موسكو نحو 170 ألف كاميرة مراقبة في شوارعها ومحطات المترو.

وتم ربط نحو 100 ألف منها مع أنظمة ذكاء اصطناعي بإمكانها التعرف على الأشخاص الذين يتم تصويرهم، على أن يتم ربط العدد المتبقي قريباً.

وأفادت شرطة موسكو الأسبوع الماضي أن الكاميرات المربوطة بالنظام الجديد سمحت لها بالتعرف على مئتي شخص خالفوا ضوابط الحجر الصحي.

وفضلاً عن الكاميرات، أكدت روسيا اعتمادها على مجموعة من التقنيات الحديثة لمحاربة الفيروس بما فيها استشارات طبية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ومراقبة مباشرة لرفوف متاجر المواد الغذائية وكذلك إزالة الأخبار الزائفة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وزار الرئيس فلاديمير بوتين مركزاً للتقنيات الحديثة الأسبوع الماضي تمت إقامته لمراقبة تطور حالة الفيروس واستراتيجية السلطات حياله.

وبحلول الاثنين، سجّلت البلاد 438 إصابة معظمها في موسكو. وتوفي شخص مصاب لكن السلطات لم تربط وفاته بالفيروس.

وتفاخرت بلدية موسكو بأن شبكة الكاميرات تلك أداة فعالة جداً.

وقال سوبيانين إن السلطات تحتفظ بمعلومات الاتصال وعناوين 95 في المائة من الذين فرض عليهم الحجر الصحي إثر عودتهم من بلدان انتشر فيها الفيروس.

وأضاف رئيس بلدية موسكو الذي يرأس مجموعة عمل لمواجهة الفيروس أمر بوتين بتأسيسها «حددنا أمكنة تواجدهم».

وفي مدونته الشهر الماضي، امتدح سوبيانين فعالية تقنية التعرف على الوجوه عبر نشره قصة امرأة صينية تبين إصابتها بالفيروس بعيد وصولها ليتم نقلها إلى المستشفى.

وتم الحجر على امرأة تشاركها السكن في الشقة لكن الكاميرات صورتها تسير في الشارع وتلتقي صديقاً.