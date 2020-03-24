السعودية تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا» لأفغاني

قال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيها وهي لمقيم أفغاني يبلغ من العمر 51 عاماً.

وأضاف أن صحة الرجل الأفغاني كانت قد تدهورت سريعاً بعد نقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات في المدينة المنورة وأنه فارق الحياة مساء أمس الاثنين.

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