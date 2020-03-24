كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء بتصدر فيروس جديد قوائم الأكثر بحثًا، بعد أن أعلنت الصين عن وفاة شخص إثر إصابته بهذا الفيروس والاشتباه في إصابة 32 آخرين.

هذا الفيروس يُدعى "هانتا"، وهو ليس جديدًا، حيث كتب المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية أن جنس فيروس "هانتا" يشمل أكثر من 21 نوعًا.

ما أصل تسمية فيروس هانتا؟

في عام 1978، تم عزل العامل المسبب للحمى الكيمائية الدموية من القوارض الميدانية الصغيرة المصابة بالقرب من نهر هانتان في كوريا الجنوبية. وتم تسمية الفيروس "هانتان" على اسم النهر.

ويرجع هذا الاكتشاف الأولي إلى الأساليب العلمية التي بدأت بعد الحرب الكورية (1951- 1953)، والتي تم خلالها الإبلاغ عن أكثر من 3000 حالة من الحمى النزفية الكورية في صفوف قوات الأمم المتحدة.

وفي عام 1981، تم إدخال جنس جديد يُسمى فيروس "هانتا" إلى عائلة الفيروسات البُنياوية، التي تضمنت الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية.

وقد تم الإبلاغ عن 10 حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس "هانتا" من بين الأشخاص الذين زاروا حديقة يوسمايت الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في نوفمبر 2012. وفي عام 2017، ساعدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها المسؤولين الصحيين في التحقيق في تفشي عدوى فيروس سيول التي أصابت 17 شخصًا في سبع ولايات.

كيف ينتقل فيروس هانتا؟

ومن جانبها، كتبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني أن فيروسات "هانتا" هي عائلة من الفيروسات تنتقل بشكل رئيسي عن طريق القوارض ويمكن أن تسبب متلازمات أمراض متنوعة لدى الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: "فيروسات هانتا في الأمريكتين تُعرف باسم فيروسات هانتا "العالم الجديد" وقد تتسبب في متلازمة فيروس هانتا الرئوية. وفيروسات هانتا الأخرى، المعروفة باسم فيروسات هانتا العالم القديم"، توجد في الغالب في أوروبا وآسيا وقد تسبب الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية".

ويُمكن لأي رجل أو امرأة أو طفل يتواجد بالقرب من الفئران الحاملة لفيروس "هانتا" أن يصابوا بالمرض عندما يلمسون فأرًا أو بول الفئران أو برازها ثم يلمسون عيونهم أو أنفهم أو فمهم، بالإضافة إلى لدغة الفئران.

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ما هي أعراض فيروس هانتا؟

تتشابه أعراض فيروس هانتا مع فيروس كورونا المستجد، لأنها تشمل الحمى والتعب وآلام العضلات والصداع والدوخة وآلام البطن والقشعريرة. ويُمكن أن يؤدي أيضًا إلى السعال ومشاكل في التنفس مع ضيق في التنفس ويمكن أن يكون مميتًا.

ما مدى خطورة فيروس هانتا؟

يمكن أن يكون الفيروس المميت قاتلاً، خاصةً إذا تُرك دون علاج. معدل الإصابة بالفيروس يبلغ 38 بالمائة وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ويُمكن أن يسبب صدمة حادة وانخفاض ضغط الدم والفشل الكلوي الحاد وتسرب الأوعية الدموية.

ما مدى انتشار فيروس هانتا؟

فيروس هانتا ليس شائعًا جدًا لأنه لا يمكن نقله من شخص لآخر.

كيف يتم تشخيص فيروس هانتا؟

يعد تشخيص فيروس هانتا تحدياً، لأن أعراضه تتشابه مع العديد من الأمراض الأخرى مثل الأنفلونزا العادية والالتهاب الرئوي والإنفلونزا وفيروس كورونا. يجب فحص الأشخاص المصابين بالحمى والمعرضين للفئران للتأكد من عدم وجود فيروس.

هل يوجد علاج لفيروس هانتا؟

فيروس "هانتا" ليس له علاج أو لقاحات معروفة. فيتم حجز المصابين بالفيروس في وحدة العناية المركزة لمراقبة وتخفيف ضيق التنفس الذي يعانون منه.

كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا؟

الطريقة الوحيدة للوقاية من فيروس هانتا هو منع انتشار القوارض في المنازل وتقليل الاتصال بهم. ويمكن القيام بذلك من خلال مكافحة الآفات وضمان النظافة المناسبة في المنازل.