مسؤول في البنتاجون: تفشي فيروس كورونا قد يستمر إلى شهر يوليو

ويذكر أن أعلنت زارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين عناصر الجيش الأمريكي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 174 حالة.

ويذكر أن قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن البنتاجون مستمر في نشر وحدات من الحرس الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي له أن بلاده لن تضطر إلى إعلان الأحكام العرفية وأنها قادرة على احتواء تفشي الفيروس.

وأكد إسبر أنه يتم إجراء 6 آلاف اختبار لفيروس كورونا يوميا للجنود الأمريكيين.

وأوضح إسبر أنه لم يخضع حتى الآن لفحص فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 30 ألف مصاب وبلغ عدد الوفيات حاجز الـ500.

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ويذكر أن اتهم مسؤول صيني البنتاجون بـ"إدخال" فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى بلاده من دون دعم تصريحه المثير للجدل بأدلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في ساعة متأخرة الخميس، إن الجيش الأمريكي أدخل فيروس كورونا إلى بلاده، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء الاتهام في تغريدة على حساب تشاو ليجيا على تويتر، ليعيد أجواء التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية حرب تجارية بين البلدين.

والتصريحات المثيرة للجدل هي الأولى من نوعها لمسؤول صيني، وجاءت لتكرس نظريات مؤامرة مماثلة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وتوجه الاتهام للولايات المتحدة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ التعليق على تصريحات تشاو ليجيان.

وسُئل قنغ مرارا عن تعليقات تشاو لي جيان أمس الخميس، لكنه اكتفى بقول إن المجتمع الدولي لديه أفكار مختلفة حول أصل الفيروس الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم.

ولم يجب قنغ بشكل مباشر عن أسئلة عما إذا كانت تعليقات تشاو تتفق مع وجهات نظر بكين الرسمية بشأن الفيروس الذي ظهر لأول مرة أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.