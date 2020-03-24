كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تفرض الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية واتّخذت إجراءات عدّة أخرى للحدّ من تفشّي الوباء.
وحظرت كلّ الرحلات الجوية الآتية من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا.
وأغلقت السلطات الهندية، الثلاثاء الماضي، كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح "تاج محلّ" الشهير، أمام الزوار، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.
وأعلنت الهند، الأحد، فرض حظر تجول لمدة 14 ساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 315 شخصا بالبلاد حتى الآن.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تويتر، قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر فيروس كورونا (كوفيد-19)".
وكان مودي حث، في كلمة للشعب، الأسبوع الماضي، الجميع على التزام بيوتهم، في خطوة قال إنها "ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة".
وسبق أن أعلنت السلطات الهندية أنّ كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح "تاج محلّ" الشهير، ستغلق أمام الزوار اعتباراً من الثلاثاء، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ (كوفيد- 19).
وقال وزير السياحة براهلاد باتيل في تغريدة على "تويتر" إنّ "كل المعالم التي يتم الدخول إليها مقابل بدل مالي وكل المتاحف تلقت أمراً بإغلاق أبوابها حتى 31 مارس".
والهند البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين، وقد سجّلت حتى اليوم 114 إصابة فقط بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة.