الهند تفرض الإغلاق التام لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما

وأغلقت السلطات الهندية، الثلاثاء الماضي، كل المتاحف والمعالم السياحية في البلاد، بما في ذلك ضريح "تاج محلّ" الشهير، أمام الزوار، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من تفشّي وباء كورونا المستجدّ.

وسبق للسلطات أن أغلقت غالبية المدارس والمرافق الترفيهية في البلاد، بما في ذلك دور السينما، كما علّقت إصدار التأشيرات السياحية واتّخذت إجراءات عدّة أخرى للحدّ من تفشّي الوباء.

وأعلنت الهند، الأحد، فرض حظر تجول لمدة 14 ساعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 315 شخصا بالبلاد حتى الآن.

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وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تويتر، قبل دقائق من إعلان فرض حظر التجول "فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وكان مودي حث، في كلمة للشعب، الأسبوع الماضي، الجميع على التزام بيوتهم، في خطوة قال إنها "ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة".