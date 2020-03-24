كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 24/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || البنتاجون يعلن ارتفاع مصابي الجيش الأمريكي بـ كورونا إلى 174

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين عناصر الجيش الأمريكي، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 174 حالة.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح