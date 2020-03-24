استنفار كبير في طنجة.. سيارات أمن وقوات تجوب الشوارع والأزقة لتنفيذ الحجر الصحي – فيديو

فيديو: يونس الميموني

واصلت دوريات العناصر الأمنية، والقوات المساعدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في طنجة، جولاتها في مختلف أحياء وشوارع المدينة، من أجل مراقبة تنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية، بحضور محمد أوعلا أوحتيت والي أمن طنجة، وعدد من المسؤولين الأمنيين.

ورافق موقع “اليوم 24” عناصر القوات العمومية، في عدد من المناطق، إذ شرعت في تنفيذ قرار وزارة الداخلية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر إيقاف عدد من السيارات، والتحقق من هويات سائقيها، والتأكد من توفرهم على رخص التنقل الاستثنائية.

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كما شملت المراقبة، أيضا، الأزقة من مختلف المناطق، إذ قامت لجنة مختلطة مكونة من العناصر الأمنية، والقوات المساعدة، بالإجراءات القانونية اللازمة في حق المواطنين، الذين لم يلتزموا لقرار حالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، الخميس الماضي، عن دخول البلاد في حالة طوارئ صحية، كإجراء احترازي، اتخذه المسؤولون، حفاظا على صحة، وسلامة المواطنين.