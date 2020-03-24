السعودية تسجل أول حالة وفاة بسبب “كورونا” والإصابات تتجاوز 700

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الصحة السعودية، أنها سجلت 205 حالات إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 767 حالة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، أمس الاثنين، مجموعة من العقوبات، التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين لحظر التجول، المفروض لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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وقالت الداخلية السعودية إن من يخالف أمر منع التجول “يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار”.

وأشارت إلى أنه في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 20 يوما.

وأضافت الوزارة ذاتها أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقا لما تحدده الجهة المختصة.