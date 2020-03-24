وزارة الداخلية: تأجيل التصريح بالولادات والوفيات إلى غاية انتهاء حالة الطوارئ

وجهت وزارة الداخلية، دعوة إلى كافة المواطنين، إلى عدم التوجه إلى مكاتب الحالة المدنية للتصريح بولاداتهم ووفياتهم، إلى غاية انتهاء رفع حالة الطوارئ، حفاظا على سلامتهم، وسلامة الموظفين العاملين في المرافق العمومية.

وقالت الداخلية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، إنه على إثر حالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها، والإجراءات المواكبة لها، تمت المصادقة على مشروع مرسوم، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج هذا المرسوم في إطار التدابير الوقائية العاجلة، التي تتخذها السلطات العامة، من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبمقتضى المادة السادسة من هذا المرسوم، فإن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص القانونية، والتنظيمية سيتوقف احتسابها طوال فترة حالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها إلى غاية الإعلان الرسمي عن انتهائها.

وفي هذا الصدد، فإن الآجال القانونية المنصوص عليها للتصريح بوقائع الحالة المدنية، سيتوقف احتسابها إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ، ليستأنف احتساب الآجال المذكورة، ابتداء من اليوم الموالي لرفعها.