إصابة أول فنان مغربي بفيروس كورونا

أصيب الفنان المغربي اليهودي مارسيل بوطبول، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقد ولج على إثر ذلك غرفة الانعاش.

وأعلنت الفنانة عبير العابد، ليلة أمس الاثنين، عبر منشور على أنستغرام، عن إصابة بوطبول بكورونا، موضحة أن أمر هذا الوباء يستوجب التخلي عن الاستهتار والتعاطي مع الوضع بالحذر المطلوب.

وشارك عابير العابد صورة مع الفنان المصاب، وقالت حولها :”بقاو فديوركم ها واحد من معارفنا وحبابنا مريض في الإنعاش أو خاص حتى نمرضو كاملين عاد نرتاحو”.

يذكر أن مارسيل بوطبول صاحب 75 سنة، ولد بمدينة فاس، ونشأ في عائلة فنية، أسست أولكسترا تحمل اسمها، كما خاض تجارب في التمثيل.